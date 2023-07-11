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Дніпро через Prozorro придбало безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень
12:37 11.07.2023 |
Від початку повномасштабного вторгнення через систему "Прозорро" було зроблено 270 замовлень. Половина з них припадає на двох організаторів: КП "Інфо-рада-Дніпро" (м. Дніпро) та виконком мерії Кривого Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".
Останній виділив 146 млн гривень. Мерія Дніпра майже удвічі більше - 268 млн гривень. Таким чином, Дніпро - лідер із закупівлі дронів.
Мер Дніпра Борис Філатов наголошує: місто буде їх закуповувати і надалі. Дніпро віднайде і механізми, аби вкладати кошти у масове виробництво дронів.
Комунальне підприємство Інфо-рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптери "Mavic" різних модифікацій.
Додамо, що Дніпро допомагає фронту не тільки безпілотниками. Неодноразово місто відправляло на передову придбане військове спорядження і продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними БпЛА, технікою, швидкими.
За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим Дніпро вже витратив понад 2 млрд гривень та продовжує допомагати армії.
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