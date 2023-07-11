Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дніпро через Prozorro придбало безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень

12:37 11.07.2023 |

Політика

 

Від початку повномасштабного вторгнення через систему "Прозорро" було зроблено 270 замовлень. Половина з них припадає на двох організаторів: КП "Інфо-рада-Дніпро" (м. Дніпро) та виконком мерії Кривого Рогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Останній виділив 146 млн гривень. Мерія Дніпра майже удвічі більше - 268 млн гривень. Таким чином, Дніпро - лідер із закупівлі дронів.

Мер Дніпра Борис Філатов наголошує: місто буде їх закуповувати і надалі. Дніпро віднайде і механізми, аби вкладати кошти у масове виробництво дронів.

Комунальне підприємство Інфо-рада-Дніпро» закупило здебільшого квадрокоптери "Mavic" різних модифікацій.

Додамо, що Дніпро допомагає фронту не тільки безпілотниками. Неодноразово місто відправляло на передову придбане військове спорядження і продовжує забезпечувати бійців ЗСУ необхідними БпЛА, технікою, швидкими.

За час повномасштабної війни на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим Дніпро вже витратив понад 2 млрд гривень та продовжує допомагати армії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7179  0,02 0,05 37,3624  0,02 0,05
EUR 40,3897  0,13 0,33 41,2307  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес