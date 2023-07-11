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Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР
12:29 11.07.2023 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про націоналізацію активів низки наближених до кремля російських олігархів, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок.
"За матеріалами ДБР ВАКС ухвалено рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їхніх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів", - повідомило відомство.
Співробітники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих із російськими власниками, діяльність яких підпадала під дію пункту 11 частини першої статті 4 закону України "Про санкції". Серед кінцевих бенефіціарів комерційних структур брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер, Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.
У власність держави перейшли ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн), ТРЦ Ocean Plaza (Ротенберги, понад $350 млн), 88,89% акцій "Перший інвестиційний банк" (Гінер).
Націоналізовано різні частки статутного капіталу і майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке крім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє компанією Ethoder Investments Limited і 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".
"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь у розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Власники інших націоналізованих Україною активів - росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько", - додали в ДБР.
Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.
Також заарештовано судом і розглядається ВАКС націоналізація 93,2% "Рівнеобленерго", 99,9% "Херсонобленерго", 96,8% "Чернівціобленерго", 95,5% "Житомиробленерго", 72,9% "Кіровоградобленерго", а також 7 готелів і двох ТРЦ загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).
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