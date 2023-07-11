Фонд Притули відремонтував 34 одиниці трофейної техніки

Фонд Сергія Притули відзвітував щодо відремонтованої російської техніки, яку захопили Сили оборони.

У звіті зазначається, що благодійники вже передали військовим 34 одиниці різної техніки, яка пройшла ремонт та модернізацію.

Техніка відновлюється у рамках проєкту «Трофейна броня», який започаткували у 2022 році.

Минулого року кількість трофейної техніки на той час стала значною, і частина цієї техніки потребувала ремонту, щоб повернутись на поле бою.

За рік майстерня відремонтувала та передала військовим:

* 9 танків Т-72 різних модифікацій на суму 8 307 545 гривень;

* 5 одиниць БМП-2/БМП-3. Вартість ремонту склала 2 832 432 гривень;

* Одну реактивну установку «Ураган» на суму 961 752 гривень;

* 7 одиниць БТР різних модифікацій на суму 4 512 079 гривень;

* 9 одиниць МТЛБ відремонтовані та модифіковані до медико-евакуаційних машин на суму 5 088 804 гривень;

* 1 БРЕМ. Ремонт потягнув на ₴451 200,00;

* 2 одиниці проєктів на базі Т-62 на суму 2 823 180 гривень.

