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АНАЛІТИКА

Норвегія збільшила розмір фонду воєнної допомоги України

 

Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення норвезького уряду.

Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере, Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та матеріалів.

Збільшення підтримки буде зроблено в рамках програми Нансена, яка розрахована на 75 млрд крон на п'ять років. Раніше Норвегія зобов'язалася надати 15 млрд крон на громадянську та військову підтримку у 2023 році в рамках програми.

Крім того, Норвегія також дасть більше коштів у фонд підтримки України НАТО. Норвегія надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році та внесе загалом 1,5 млрд норвезьких крон протягом п'яти років.

За словами Стере, це чіткий сигнал щодо довгострокової підтримки зусиль України щодо проведення реформ, який ще більше зв'яже Україну з альянсом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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