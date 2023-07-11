ВАКС конфіскував київські квартири проросійського дизайнера Лєбєдєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення активів дизайнера та російського пропагандиста Артємія Лєбедєва.

Зокрема, як повідомляє Центр протидії корупції, у дохід держави стягнули двіквартири в центрі Києва: площею 138 кв. м на Ярославовому Валу та 193 кв. м на Саксаганського.

Зазначається, що перша квартира записана безпосередньо на Лєбєдєва, іншу він переписав на свого друга-програміста за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. У січні 2022 року він потрапив під санкції України. У липні дизайнер відвідав територію окупованого заводу "Азовсталь" та фотографувався на даху окупованої Запорізької АЕС.

У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.