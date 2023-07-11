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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Австралія допоможе захищати військові та гуманітарні поставки з Німеччини в Україну
18:01 10.07.2023 |
Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак, який допоможе забезпечити захист поставок в Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами чиновника, королівські ВПС Австралії планують розгорнути у Німеччині літак E-7A Wedgetail на шість місяців. Його направлять туди вже у жовтні для захисту багатонаціональних логістичних вузлів, якими Україні передають важливу допомогу.
Літак "допоможе забезпечити безперервне та безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги в Україну".
"Ми підтримуємо народ України... Це війна за верховенство міжнародного права, за те, чи може велика країна намагатися нав'язати свою волю маленькій країні. Йдеться про національний суверенітет. Йдеться про те, що народ України бореться за захист своєї демократії та свого суверенітету" , - зазначив глава австралійського уряду.
Як зазначає The Guardian, австралійські офіційні особи наголосили, що Wedgetail діятиме у європейському повітряному просторі, а не на території України, Росії чи Білорусі.
E-7A Wedgetail
Зазначимо, що літак E-7A Wedgetail створено на базі Boeing 737-700. Він оснащений радаром далекого виявлення та здатний одночасно відстежувати повітряні та морські цілі.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Албаніз анонсував постачання в Україну 70 броньованих машин у рамках військової допомоги.
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