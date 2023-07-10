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Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
14:53 10.07.2023 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив участь президента Володимира Зеленського у саміті Альянсу у Вільнюсі.
Про це він сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Він заявив, що цей саміт має наблизити Україну до НАТО.
"Ми оновимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", - заявив Столтенберг.
Раніше в інтерв'ю ЄП віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що наразі немає фінального рішення щодо участі президента Володимира Зеленського у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.
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