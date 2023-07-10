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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Франції: Мета гарантій безпеки Україні буде дуже чіткою

 

Обговорювані західними партнерами гарантії безпеки Україні полягатимуть у наданні засобів для забезпечення її самооборони і зміцненні її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.

Про це в інтерв'ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".

Колонна сказала, що Франція хоче, аби Вільнюський саміт НАТО дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО.

"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", - сказала вона.

У той самий час Париж працює з деякими партнерами над визначенням гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", - сказала Колонна.

По суті, є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки, додала глава МЗС Франції.

Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
Ключові теги: Франція
 

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