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Глава МЗС Франції: Мета гарантій безпеки Україні буде дуже чіткою
09:45 10.07.2023 |
Обговорювані західними партнерами гарантії безпеки Україні полягатимуть у наданні засобів для забезпечення її самооборони і зміцненні її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії.
Про це в інтерв'ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".
Колонна сказала, що Франція хоче, аби Вільнюський саміт НАТО дав можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО.
"Це необхідно, якщо ми хочемо діяти у відповідності з часом, який ми зараз переживаємо", - сказала вона.
У той самий час Париж працює з деякими партнерами над визначенням гарантій безпеки, які вони могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.
"Ці гарантії ще обговорюються, але їхня мета буде дуже чіткою: у короткостроковій перспективі надати Україні засоби для забезпечення її самооборони. У більш довгостроковій перспективі сприяти зміцненню її потенціалу з метою стримування будь-якої нової агресії", - сказала Колонна.
По суті, є певна логіка в наданні гарантій країні, яка щодня фактично захищає Європу і виступає запорукою її безпеки, додала глава МЗС Франції.
Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з українським колегою Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО.
Президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
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