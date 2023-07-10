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АНАЛІТИКА

Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24 - WSJ

 

Нещодавно Польща передала Україні близько десяти ударних гвинтокрилів Мі-24, повідомило у неділю, 9 липня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ)

з посиланням на обізнані джерела.

Офіційно ані Київ, ані Варшава не повідомляли про ці постачання. Хоча у квітні президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що його країна готова відправити Україні всі свої літаки МіГ-29. У травні він заявив, що Польща передала "майже всі" з 14 винищувачів радянського зразка, що в неї залишалися.

Утім, як зазначає WSJ, український повітряний флот досі лишається невеликим, порівняно з російським, маючи менш досконалі системи наведення та захисту.

"Коаліція винищувачів"

У середині травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських винищувачах F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.

До "авіаційної коаліції" увійшли щонайменше вісім країн: Данія, Нідерланди, Швеція, Бельгія, Португалія, Франція, Польща та Великобританія.

Очікувалося, що перші тренування стартують в липні. Однак нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери "затягують" з тренуванням українців на цих винищувачах. Великобританія планує розпочати навчання 20 українських пілотів у серпні.

Також напередодні Чехія пообіцяла у найближчі місяці передати Україні штурмові гелікоптери і допомогти з навчанням пілотів на F-16.

Зобов'язання надати ЗСУ ці винищувачі наразі на себе не взяла жодна країна.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

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