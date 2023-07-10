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Артур Еш
Уряд Німеччини про касетні боєприпаси для України: Йдеться про звільнення своїх територій
09:17 10.07.2023 |
Уряд Німеччини виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист та звільнення власної території.
Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.
"Україна використовує боєприпаси для захисту власного населення, мова йде про дії уряду для звільнення власної території", - сказав він.
Гебештрайт зауважив, що коаліційний уряд Німеччини впевнений в тому, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів "нелегко далося нашим американським друзям".
Він також підкреслив, що Росія "вже використовувала касетні боєприпаси у великих масштабах" з початку розв'язаної нею війни проти України.
Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.
У Білому домі пояснювали, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.
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