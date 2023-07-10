Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США пояснили, чому їхні касетні боєприпаси несуть менше загрози для цивільних – CNN
08:44 10.07.2023 |
Американські військові заявляють, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.
Про це повідомляє CNN із посиланням на американського військового посадовця, пише "Європейська правда".
Зазначається, що американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, для того, щоб переконатися, що боєприпаси мають "коефіцієнт неспрацювань" 2,35% або нижче.
За словами посадовця, випробування боєприпасів "проводилося за допомогою бойових стрільб", а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів.
Він додав, що касетні боєприпаси, які США планують надіслати, моделі M864 і M483A1, востаннє випробовувались у 2020 і 2017 роках відповідно.
Посадовець пояснив, що боєприпаси випробовувалися різними способами.
Адміністрація президента США Джо Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія.
У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.
Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.
У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
ТОП-НОВИНИ
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
|Пентагон розкрив подробиці нового пакета військової допомоги України на $800 млн
|Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів
|Програму EFF із МВФ доповнено 4 маяками про Бюджетний кодекс, «5-7-9», ОГТСУ, Держподаткову і Держмитслужбу - меморандум
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
|Глава МЗС Франції: Мета гарантій безпеки Україні буде дуже чіткою
|Готуються нові поставки військової допомоги Україні - глава МЗС Франції
|Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24 - WSJ
|Бундестаг схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для України
Бізнес
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем