У США пояснили, чому їхні касетні боєприпаси несуть менше загрози для цивільних – CNN

Американські військові заявляють, що їхні касетні боєприпаси мають менший відсоток нерозірваних суббоєприпасів, які можуть загрожувати цивільному населенню.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американського військового посадовця, пише "Європейська правда".

Зазначається, що американські військові випробовували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, для того, щоб переконатися, що боєприпаси мають "коефіцієнт неспрацювань" 2,35% або нижче.

За словами посадовця, випробування боєприпасів "проводилося за допомогою бойових стрільб", а не за допомогою імітаційних або віртуальних тестів.

Він додав, що касетні боєприпаси, які США планують надіслати, моделі M864 і M483A1, востаннє випробовувались у 2020 і 2017 роках відповідно.

Посадовець пояснив, що боєприпаси випробовувалися різними способами.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія.

У п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.