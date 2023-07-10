Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, зустрівся у Стамбулі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Під час зустрічі вони обговорили реалізацію формули миру і повернення українських дітей, незаконно депортованих до РФ.

"Зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм. Обговорили реалізацію формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами та яких ми маємо повернути додому, до рідних, в Україну", - написав Зеленський у Telegram.

Як повідомляє пресслужба глави української держави, під час зустрічі Зеленський поінформував Варфоломія про ситуацію на фронті та про нещодавні злочини російських окупантів проти мирних українців. Президент подякував патріарху за непохитну підтримку та молитви за мир, а також за засудження агресії та злочинів РФ, і всебічну допомогу українцям та українкам, які постраждали внаслідок війни.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день - наша боротьба триває вже 500 днів із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні", - цитує пресслужба слова Зеленського.

Своєю чергою, патріарх наголосив на важливості досягнення миру в Україні. "Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", - наголосив патріарх Варфоломій.

Крім того, Володимир Зеленський узяв участь у поминальному молебні за жертвами війни в Україні, що відбувся в соборі Святого Георгія у Стамбулі. "Поминальний молебень за жертвами війни в Україні в соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул. Дякую Вселенському патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", - написав Зеленський у Telegram.