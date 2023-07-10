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Ердоган має намір продовжити «зернову угоду» на два роки
08:21 10.07.2023 |
Туреччина веде роботу з продовження "зернової угоди" та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на 3 місяці. Ми чекаємо на це і будемо для цього докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", - зазначив Ердоган. .
За його словами, це питання сьогодні обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.
"Я бажаю продовження зернової ініціативи. Я впевнений, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи", - додав він.
За словами президента України, весь світ зацікавлений у тому, щоби діяв зерновий коридор. І важливо, щоб життя зернового коридору не залежало від настрою, з яким прокинувся президент РФ.
"Зернова угода" щодо експорту українського зерна
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни півдня залишилися без українських постачань зерна та іншої агропродукції через блокаду Росією портів у Чорному морі. Пізніше Туреччина та ООН підписали з РФ та Україною "зернову угоду" для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.
Останні кілька тижнів представники Кремля активно заявляють про те, що вони не продовжуватимуть "зернову угоду" після 18 липня. Зокрема, нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповідав, що "у "зернової угоди" немає шансів".
Виправдовують це представники країни-агресора тим, що ніхто не виконує умов угоди про експорт російського аміаку через Україну.
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