Ердоган після перемовин із Зеленським: Україна заслуговує на членство в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслужила право бути членом НАТО.

"Україна заслуговує членства в НАТО. І я хочу в вашій присутності ще раз підкреслити один момент: від настання справедливого миру ніхто не програє", - сказав турецький президент.

Ердоган також сказав, що Туреччина допомагатиме Україні "стати на ноги".

"Від анексії на суперечність міжнародному праву Криму до сьогоднішнього дня ми заявляємо на всіх платформах про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголосив Ердоган.

Пресконференція двох президентів прийшла в Стамбулі в ніч з п'ятниці на суботу після перемовин. Раніше на цьому тижні Зеленський відвідав Болгарію, Чехію і Словаччину, а на наступному тижні його чекають на саміті НАТО у Вільнюсі.

Там український президент очікує отримати конкретні сигнали щодо майбутнього України в НАТО.

Підтримуючи Україну в її сподіваннях отримати членство в НАТО, Туреччина водночас зволікає з остаточним схваленням вступу Швеції до альянсу. Стокгольм, вважає Ердоган, не ефективно розправляється з курдськими бойовиками та іншими групами, які Анкара вважає загрозами для своєї безпеки

Після заяви Ердогана свою позицію щодо членства України в НАТО висловив і президент США Джо Байден.

За його словами, приєднання України до альянсу можна обговорити тільки після закінчення війни.

"Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз", - сказав Байден в інтерв'ю CNN.

"Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу в НАТО. А поки Україна не в НАТО, США надасть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", - додав він.

Наступного тижня в Литві відбудеться саміт НАТО, на який має приїхати Зеленський. Про це наприкінці тижня офіційно оголосив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

На початку червня Зеленський заявляв, що не бачить сенсу брати участь в саміті, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів про те, коли вона може приєднатися до Альянсу.

"Ми розуміємо, що не будемо в НАТО чи будь-якому потужному безпековому союзі упродовж цієї війни (поки триває ця війна - Ред.). Але скажіть, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті: Україна буде в НАТО після цієї війни", після того, як буде безпечно?" - запитав Зеленський.