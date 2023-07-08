Зеленський прибув до Туреччини на зустріч з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де проведе переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський у Telegram ввечері у п'ятницю, 7 липня.

Туреччина - четверта європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, а потім попрямував до Чехії. 7 липня президент України здійснив візит до Словаччини.

Переговори президентів Туреччини та України мають відбутися в Стамбулі.



