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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув до Туреччини на зустріч з Ердоганом

 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де проведе переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський у Telegram ввечері у п'ятницю, 7 липня.

Туреччина - четверта європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, а потім попрямував до Чехії. 7 липня президент України здійснив візит до Словаччини.

Переговори президентів Туреччини та України мають відбутися в Стамбулі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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