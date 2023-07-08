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Зеленський прибув до Туреччини на зустріч з Ердоганом
21:47 07.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де проведе переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій щодо формули миру, саміту НАТО, гарантій безпеки та зернової ініціативи. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", - написав Зеленський у Telegram ввечері у п'ятницю, 7 липня.
Туреччина - четверта європейська країна, яку відвідує Володимир Зеленський за останні два дні. Напередодні він розпочав своє турне з візиту до Болгарії, а потім попрямував до Чехії. 7 липня президент України здійснив візит до Словаччини.
Переговори президентів Туреччини та України мають відбутися в Стамбулі.
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