Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний госпіталь

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. Він обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У контексті зміцнення співпраці Посольства Королівства Нідерландів та Державної прикордонної служби України, військовим було передано мобільний госпіталь", - йдеться у повідомленні.

Інформація про переданий Україні мобільний госпіталь

Мобільний шпиталь - ключовий елемент для надання допомоги постраждалим у районах бойових дій та посилення лікувально-евакуаційних спроможностей медичної служби. Госпіталь обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Представники компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.

Що про передану допомогу кажуть у ДПСУ

"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах", - зазначив начальник управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України бригадний генерал медичної служби Михайло Карнаух.





За його словами, у госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги.