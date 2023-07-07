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Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний госпіталь
17:13 07.07.2023 |
Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. Він обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"У контексті зміцнення співпраці Посольства Королівства Нідерландів та Державної прикордонної служби України, військовим було передано мобільний госпіталь", - йдеться у повідомленні.
Інформація про переданий Україні мобільний госпіталь
Мобільний шпиталь - ключовий елемент для надання допомоги постраждалим у районах бойових дій та посилення лікувально-евакуаційних спроможностей медичної служби. Госпіталь обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.
Представники компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.
Що про передану допомогу кажуть у ДПСУ
"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах", - зазначив начальник управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України бригадний генерал медичної служби Михайло Карнаух.
За його словами, у госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги.
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