Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний госпіталь

Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний госпіталь

 

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. Він обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У контексті зміцнення співпраці Посольства Королівства Нідерландів та Державної прикордонної служби України, військовим було передано мобільний госпіталь", - йдеться у повідомленні.

Інформація про переданий Україні мобільний госпіталь

Мобільний шпиталь - ключовий елемент для надання допомоги постраждалим у районах бойових дій та посилення лікувально-евакуаційних спроможностей медичної служби. Госпіталь обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Представники компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.

Що про передану допомогу кажуть у ДПСУ

"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах", - зазначив начальник управління охорони здоров'я Державної прикордонної служби України бригадний генерал медичної служби Михайло Карнаух.


За його словами, у госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,07 37,3752  0,02 0,05
EUR 40,1241  0,02 0,05 41,0081  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес