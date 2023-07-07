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АНАЛІТИКА

Німеччина передала ЗСУ мостоукладач BIBER, броньовану інженерну машину 2A1 Dachs, тягачі MAN HX81 та інше військове обладнання

Німеччина передала ЗСУ мостоукладач BIBER, броньовану інженерну машину 2A1 Dachs, тягачі MAN HX81 та інше військове обладнання

 

Німеччина оновила список переданої військової допомоги Україні.

До нового пакету допомоги увійшли:

* 1 мостоукладач BIBER
* 1 броньовану інженерну машину 2A1 Dachs
* 6 тягачів MAN HX81
* 2 антидронові системи
* 2 системи для глушіння радіосигналу

Німеччина передала ЗСУ мостоукладач BIBER, броньовану інженерну машину 2A1 Dachs, тягачі MAN HX81 та інше військове обладнання
За матеріалами: gagadget.com
 

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