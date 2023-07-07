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Німеччина передала ЗСУ мостоукладач BIBER, броньовану інженерну машину 2A1 Dachs, тягачі MAN HX81 та інше військове обладнання
17:07 07.07.2023 |
За матеріалами:
gagadget.com
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