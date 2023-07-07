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Столтенберг пояснив, чим буде займатися новостворена Рада Україна-НАТО
16:00 07.07.2023 |
Генеральний секретар НАТО розповів деталі нового формату співпраці НАТО з Україною - Ради Україна-НАТО, перше засідання якої має відбутися на саміті у Вільнюсі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Столтенберг зазначив, що до цього органу будуть входити всі країни-члени НАТО та Україна як рівноправні сторони.
"Ми погодимо, як часто Рада буде збиратися. І, думаю, ми також погодимо, що окремі члени Ради, що включає звісно також Україну, можуть скликати зустріч для кризових консультацій - якщо будуть бачити для себе ту чи іншу загрозу чи будуть бачити потребу у термінових консультаціях", - розповів генсек НАТО.
Рада зможе ухвалювати рішення і, як зазначив Столтенберг, "Рада має визначати, які рішення вона буде приймати".
Цей формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці. Можливо, буде стврено підкомітети, які будуть займатися певними питаннями - наприклад, кібербезпекою чи сумісністю.
"Тобто, ми зможемо разом щось робити, разом щось вирішувати, разом консультуватися щодо усіх питань, важливих для нашої безпеки. Це наближає Україну до НАТО і надає Україні та всім нам інструмент для того, щоб співпрацювати більше і зміцнювати зв'язки між нами", - підсумував Столтенберг.
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