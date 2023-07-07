Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Столтенберг пояснив, чим буде займатися новостворена Рада Україна-НАТО

 

Генеральний секретар НАТО розповів деталі нового формату співпраці НАТО з Україною - Ради Україна-НАТО, перше засідання якої має відбутися на саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зазначив, що до цього органу будуть входити всі країни-члени НАТО та Україна як рівноправні сторони.

"Ми погодимо, як часто Рада буде збиратися. І, думаю, ми також погодимо, що окремі члени Ради, що включає звісно також Україну, можуть скликати зустріч для кризових консультацій - якщо будуть бачити для себе ту чи іншу загрозу чи будуть бачити потребу у термінових консультаціях", - розповів генсек НАТО.

Рада зможе ухвалювати рішення і, як зазначив Столтенберг, "Рада має визначати, які рішення вона буде приймати".

Цей формат відкриває більше можливостей для практичної співпраці. Можливо, буде стврено підкомітети, які будуть займатися певними питаннями - наприклад, кібербезпекою чи сумісністю.

"Тобто, ми зможемо разом щось робити, разом щось вирішувати, разом консультуватися щодо усіх питань, важливих для нашої безпеки. Це наближає Україну до НАТО і надає Україні та всім нам інструмент для того, щоб співпрацювати більше і зміцнювати зв'язки між нами", - підсумував Столтенберг.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8214
  0,0219
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,07 37,3752  0,02 0,05
EUR 40,1241  0,02 0,05 41,0081  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес