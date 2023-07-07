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АНАЛІТИКА

Столтенберг не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України

 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що лідери країн Альянсу на саміті у Вільнюсі дійдуть згоди щодо формулювання про майбутнє членство України у НАТО, але наразі не готовий розкривати деталі.

Про це Столтенберг розповів у п'ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я впевнений, що ми знайдемо єдиний шлях, щоб вирішити конкретне питання членства, але я не буду вдаватися в деталі конкретного формулювання, тому що ми оголосимо це, коли все буде готово до саміту", - сказав генсек, відповідаючи на запитання, як текст Вільнюського саміту відрізнятиметься від рішення в Бухаресті 2008 року, коли Україні пообіцяли членство у НАТО в майбутньому.

Столтенберг також сказав, що порівняно з 2008 роком ситуація у відносинах з Україною суттєво змінилась.

"Важлива різниця - те, що Україна стала значно ближчою з НАТО, тому що союзники НАТО тісно співпрацювали з Україною багато років... Це гарантувало значно вищий рівень співпраці і взаємосумісності між Україною і НАТО", - зауважив генсек.
 

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