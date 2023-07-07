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Прем'єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
11:57 07.07.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки в українській Волинській області.
Як повідомляє "Європейська правда", про це польський прем'єр написав у Facebook.
Моравецький встановив дерев'яний хрест і помолився перед ним.
Як повідомляє Polsat News, прем'єра Польщі супроводжував один з польських нащадків мешканців села, доктор Леон Попек, який займається дослідженням Волинської трагедії.
Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятника, присвяченого їхній пам'яті.
Візит Моравецького до України - не єдиний захід, запланований на п'ятницю.
У варшавській архикатедральній базиліці Святого Івана Хрестителя відбудеться богослужіння, яке відслужать католицькі та православні священнослужителі з Польщі та України.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.
Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.
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