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Британія передасть Україні спеціальні пожежні машини
11:50 07.07.2023 |
Велика Британія надасть Україні 17 спеціальних пожежних машин, а українські рятувальники вже провели тижневі навчання на базі Віттерінг для ознайомлення із технікою.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Independent.
За інформацією Міністерства оборони Британії, машини мають прибути в Україну найближчими тижнями.
Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що ці машини посилять здатність України захищати свою інфраструктуру на тлі масованих повітряних атак РФ.
"Пожежники та рятувальники Міністерства оборони надзвичайно пишаються фаховою підтримкою, яку ми змогли надати. Ми впевнені, що надане обладнання і пов'язане з ним навчання безпосередньо посилить можливості пожежогасіння, і ми розглядаємо подальші можливості для підтримки української військової пожежної служби", - сказав головний офіцер пожежної охорони Міністерства оборони Британії.
17 машин завезли на базу Віттерінг з усієї Британії. Зараз техніку перевіряють перед тим, як відправити в Україну.
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