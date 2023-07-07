Фінансові новини
- |
- 07.07.23
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
10:04 07.07.2023 |
На саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватимуть питання довгострокових зобов'язань для України у сфері безпеки.
Як пише "Європейська правда" про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Я просто не буду випереджати наших союзників чи саміт. Я вам скажу, що довгострокові зобов'язання перед Україною у сфері безпеки обов'язково будуть темою обговорень", - наголосив Кірбі.
Він зауважив, що найважливішими акцентами залишаються допомога Україні у війні проти Росії, а також післявоєнна відбудова.
"Ми вважаємо, що найважливішим є залишатись зосередженими на боротьбі, яку вони зараз ведуть. І дивитись на післявоєнну Україну, на те, якими будуть потреби її безпеки, і які зобов'язання ми та наші союзники можемо взяти на себе, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, тому що вони й надалі матимуть великий кордон з Росією", - додав Кірбі.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз - навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
|МЗС у відповідь на заклик Білого дому до реформ заради НАТО закликало змінити ставлення до Росії
|Замість конфіскації: чому ЄС шукає новий механізм для заморожених російських активів
|Росіяни вночі атакували Львів «Калібрами», збито сім із десяти крилатих ракет - Повітряні сили ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|КМІС: 70% опитаних українців вважають себе щасливими, попри війну
|Прем'єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
|Британія передасть Україні спеціальні пожежні машини
|Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
|На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
|Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом
Бізнес
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?
|Китай обмежує експорт двох мінералів, які необхідні для сучасних мікросхем
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном