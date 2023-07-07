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АНАЛІТИКА

Президент Чехії не бачить іншого закінчення війни, окрім української перемоги

 

Ми хочемо, щоб Україна перемогла, щоб ми перемогли все, щоб ми зберегли цінності, на яких будується наше суспільство, сказав на прес-конференції у Празі у четвер президент Чехії Петро Павло після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу й надалі. Ми вас підтримуватимемо, як з першого дня російської агресії", - заявив він.

За його словами, "ми боролися за свою незалежність і могли самостійно приймати рішення, до якої організації ми хочемо належати. Тому я переконаний, що ми Україну маємо підтримувати. Я не бачу іншого дозволу війни, ніж українська перемога, бо якби не дай Богу, перемогла Росія, то всі цінності наші були б знищені".

Крім того, сказав він, "багато чеських фірм уже співпрацюють з українськими і ми хочемо взяти участь у відновленні України не лише після війни, а й зараз ще під час воєнних дій. Ми бачимо в цьому гарну нагоду для чеських фірм".

За його словами, наступного тижня відбудеться візит до Києва 30 чеських підприємців, де вони будуть говорити про розширення співробітництва.

На саміті НАТО, сказав Павло, "говоритимемо про певну інституціоналізація України через план на середній тимчасовий обрій, який зафіксує підтримку України".

"Україна говоритиме з союзниками НАТО на рівних, і комунікація між Україною та країнами НАТО перейде на інший рівень. Тут необхідно чітко сказати, що в інтересах Чеської Республіки, щоб у момент, коли війна закінчиться, Україна розпочала переговори про вступ до НАТО" , - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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