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АНАЛІТИКА

У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів

 

Сполучені Штати справді обговорюють можливість надання Україні касетних боєприпасів, покликаних покращити ефективність наступальних дій українських сил, але поки цю інформацію не підтверджують.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

Представник Міноборони США заявив, що надання так званих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) справді перебуває на обговоренні, але "конкретних оголошень наразі немає".

"Можу сказати, що в нас є запаси різних видів DPICM, і серед тих, надання яких (Україні. - Ред.) ми обговорюємо, немає старіших DPICM із рівнем летальності понад 2,35%", - підкреслив Райдер.

"Нам відомо про повідомлення кількадесятирічної давнини, де вказано, що певні 155-DPICM міліметрового калібру мають вищий рівень летальності. Тож ми будемо ретельно обирати ті снаряди, які мають меншу летальність", - додав він.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена вже завтра оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні снаряди.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

ЗМІ ще наприкінці 2022 року повідомляли, що Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.
Ключові теги: США
 

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