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АНАЛІТИКА

Румунія підтвердила, що стане місцем для підготовки українців на F-16

 

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) в четвер обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

"Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й із України", - зауважується в повідомленні.

У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, "позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16".

Наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.
Ключові теги: Румунія
 

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