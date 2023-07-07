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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув до Праги

 

Спеціальний літак уряду Чехії з президентом України Володимиром Зеленським приземлився в празькому аеропорту Рузине в четвер увечері.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

Літак із Зеленським вилетів із Софії о 19:21 і приземлився в Празі о 20:54 за київським часом. Його супроводжували два винищувачі Gripen; чеське телебачення опублікувало кадри їхнього прольоту.

Після приземлення Зеленський вирушив до Празького граду - резиденції президента Чехії, де він проведе переговори з, власне, президентом Петром Павелом, а також прем'єром і спікерами чеського парламенту.

Це - перший візит президента України до Чехії з початку повномасштабного російського вторгнення і перший особисто для Зеленського.

"Візит українського президента має на меті висловити вдячність за підтримку, яку Чеська Республіка надає Україні від початку російської агресії, і запевнити, що ця підтримка буде продовжуватися", - повідомили в канцлелярії президента Чехії.

Очікується, що на зустрічі тет-а-тет президенти України та Чехії скоординують свої позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, де будуть обговорюватися, серед іншого, гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, перед цим у четвер Володимир Зеленський був з візитом у Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Також, за даними ЗМІ, Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
 

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