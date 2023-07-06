ППО і не тільки. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен

Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Фінляндії.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні.

Що увійшло до пакета допомоги

Зазначається, що це буде 17-те постачання військової техніки в Україну, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

Зазначається, що з оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, докладнішу інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або його розклад опубліковано не буде.

Скільки всього фінансів виділила Фінляндія на військову допомогу Україні

Заміна оборонної техніки в цьому пакеті обійдеться Фінляндії приблизно в 105 мільйонів євро.

Загальна вартість усіх представлених на даний момент пакетів військової техніки становить близько 1,2 мільярда євро. Під час ухвалення рішення про додаткову допомогу враховувалися як потреби України, так і ресурси Сил оборони.