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Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО
18:00 06.07.2023 |
Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.
Як пише Жовква, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.
Що це означає:
* деклараціє засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;
* Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу;
* Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО;
* декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні;
* Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України.
"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває - працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - пише заступник голови Офісу президента.
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