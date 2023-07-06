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Зеленський розповів деталі переговорів під час візиту у Болгарію
16:47 06.07.2023 |
Ключовими темами переговорів президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим були безпекові питання та військова допомога.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу після зустрічі.
За його словами, лідери обговорили увесь комплекс відносин, з особливим акцентом на безпекову сферу.
"Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні, усім корисним безпековим досвідом, набутим у цій війні, ми обов'язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою", - зазначив Зеленський.
Обговорили і військову допомогу Болгарії для України, зокрема деталі передачі останнього пакета.
Зеленський додав, що також піднімуть питання про допомогу з лікуванням і реабілітацією поранених українських військових, як і навчання українських військових медиків.
Крім того, він запросив компанії з Болгарії взяти участь у відбудові України, зокрема навчальних закладів. "Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку, цифровізації", - зазначив Зеленський.
Говорили також про енергетичну співпрацю та енергетичну безпеку. За словами Зеленського, цей напрямок стає одним з пріоритетних у двосторонніх відносинах. Під час візиту міністри енергетики України та Болгарії підписали меморандум про співпрацю.
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