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Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину – ЗМІ
15:42 06.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомило турецьке видання Sabah, пише "Європейська правда".
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. 6 липня президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.
За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.
Візит відбудеться напередодні завершення дії "зернової угоди" 17 липня.
Російська сторона погрожує після 17 липня припинити участь у "зерновій угоді", яка уможливлює експорт сільськогосподарської продукції з чорноморських портів України в умовах війни.
Видання Financial Times тим часом повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду".
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