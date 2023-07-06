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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Глави МЗС Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України в НАТО
09:05 06.07.2023 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Міністри висловили сподівання, що Україна отримає прискорений процес вступу до НАТО, подібний до того, яким скористалася Фінляндія.
"За останні 18 місяців ми побачили, що українські збройні сили розвиваються, адаптуються і модернізуються з неймовірною швидкістю", - сказав Клеверлі.
За його словами, Збройні сили України зараз мають великий досвід у використанні обладнання НАТО, а також доктрини і тактики Альянсу.
"Процес, в ході якого Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ - і Фінляндія зрештою вже вступила до НАТО - був скороченим, тому що ми визнали, що вони є дуже боєздатними державами, і я думаю, що нам слід подумати про це, коли ми обговорюємо, який процес був би доречним для вступу України до НАТО.
Я думаю, що ми зобов'язані визнати, наскільки покращився їхній військовий потенціал за останні 18 місяців", - сказав британський міністр.
Збігнєв Рау запевнив, що Польща підтримує Україну у бажанні приєднатися до НАТО.
"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до Альянсу в інституційному сенсі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі. Вступ України до НАТО, якщо ці вимоги будуть виконані, стане можливим відносно швидко", - зазначив він.
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