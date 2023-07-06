Фінансові новини
- |
- 06.07.23
- |
- 03:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, пов'язаних із Росією
23:33 05.07.2023 |
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про санкції проти 18 юридичних осіб, більшість з яких зареєстровані в РФ і на Кіпрі. Указ від 5 липня 2023 року опубліковано на сайті президента.
→ ABH Holdings SA (приватна інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Люксембурзі, належить групі бізнесменів, серед яких ізраїльсько-російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман);
→ ABH Ukraine Limited (компанія зареєстрована на Кіпрі);
→ Alfastrakhovanie Holdings Limited (Кіпр);
→ ABH Financial Limited (Кіпр);
→ "АБ Холдинг" (РФ);
→ "ЮНС-Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование" (РФ);
→ "АС Финанс" (РФ);
→ "АС Холдинг" (РФ);
→ "АльфаСтрахование - ОМС" (РФ);
→ "АльфаСтрахование - Жизнь" (РФ);
→ Seline Limited (Кіпр);
→ Masline Holdings Limited (Кіпр);
→ Fostar Limited (Кіпр);
→ EXT Ltd (Кіпр);
→ Viviga Limited (Кіпр);
→ Fairacre Holdings Limited (Кіпр);
→ Alfa Capital Holdings Limited (британські Віргінські острови).
Санкції вводяться на 10 років і передбачають блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
|КСУ визнав неконституційними конфіскацію і штрафи за порушення митних правил
|Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 18 юросіб, пов'язаних із Росією
|Шмигаль обговорив макрофінансову стабільність з керівниками НБУ, Мінекономіки і Мінфіну
|Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
|Фірташ не акредитований при UNIDO в ООН – речник
|Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що його зняли з військового обліку через інвалідність
|Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
Бізнес
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq