Фінансові новини
- |
- 05.07.23
- |
- 17:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що його зняли з військового обліку через інвалідність
16:02 05.07.2023 |
Ексміністр внутрішніх справ (2005-2006, 2008-2010 рр.), ексгенеральний прокурор (2016-2019 рр.) і народний депутат трьох скликань Верховної Ради Юрій Луценко повідомив, що йде з армійської служби через інвалідність, встановлену військовою лікарською комісією.
"Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", - написав Луценко у фейсбуці в середу.
Він зазначив, що буде "наближати Перемогу як волонтер".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію країною спонсором тероризму
|Росія готується до повної зупинки роботи «зернового коридору» з 18 липня, – МЗС РФ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фірташ не акредитований при UNIDO в ООН – речник
|Ексгенпрокурор Луценко повідомив, що його зняли з військового обліку через інвалідність
|Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН
|Китай не вірить, що Patriot збиває «Кинджали». Відмовився від доказів, - Резніков
|У Києво-Печерській лаврі відзавтра введуть обмеження на вхід
|У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО, але після війни
Бізнес
|vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном
|Маск і Цукерберг заробили найбільше серед 500 мільярдерів списку Bloomberg
|Штучний інтелект матиме фундаментальний вплив на хід воєн, - Міллі
|Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам
|«Я втратив дар мови». Як минув перший комерційний політ Virgin Galactic на межу космосу
|Летючі таксі все ближче. Перший серійний eVTOL Joby Aviation отримав дозвіл на польоти
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq