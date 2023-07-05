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Китай не вірить, що Patriot збиває «Кинджали». Відмовився від доказів, - Резніков
14:41 05.07.2023 |
Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, під час візиту до Києва, засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Киджали".
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
16 травня Російська Федерація атакувала Україну 18 ракетами, 6 з яких були "Кинджалами". За словами головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, протиповітряна оборона знищила усі повітряні цілі.
Під час візиту до Києва Лі Хуей, нібито засумнівався в тому, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети "Кинджал", однак докази вирішив краще не оглядати.
"Я запропонував, що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков та додав, що посланник поїхав із Києва, не ознайомившись із ними.
Тим часом посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
Хто такий Лі Хуей?
26 квітня, під час телефонних переговорів президента Володимира Зеленського та його китайського колеги Сі Цзіньпіна, останній заявив про готовність Китаю співпрацювати з Києвом та пообіцяв направити делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.
Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, КНР нібито дотримується нейтралітету.
Призначення Лі Хуея головою делегації було сприйнято неоднозначно через його тісні зв'язки з Росією, оскільки протягом тривалого часу він працював в Москві та володіє російськими нагородами.
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