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АНАЛІТИКА

У Києво-Печерській лаврі відзавтра введуть обмеження на вхід

23:59 04.07.2023 |

Політика, Україна

 

З 5 липня доступ до Нижньої лаври буде обмежено для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Києво-Печерської лаври.

"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої лаври (Києво-Печерський монастир)", - йдеться в повідомленні.

Перебувати відвідувачам на цій території можна буде з 09:00 до 18:00.

У Лаврі зазначили, що "нижній" вхід до обителі поруч із храмом на честь Пресвятої Богородиці "Живоносне Джерело" буде із зазначеної дати постійно зачинений.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після чого представників Московського патріархату мали залишити територію Лаври, але до цього часу цього так і не сталося.

Своєю чергою в УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. Але судді його відхилили.

Наразі національний заповідник повернув у власність держави 5 корпусів з 79. На цьому тижні мають повернути ще 5.

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської лаври прибула комісія Мінкульту. Там мало відбутися опечатування корпусів, але віряни УПЦ МП всіляко цьому перешкоджають та блокують входи до будівель.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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