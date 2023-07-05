У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО, але після війни

Комітет із питань зовнішньої політики парламенту Болгарії у вівторок схвалив проєкт декларації групи партій коаліції, в якій висловлює підтримку вступу України до Північноатлантичного Альянсу по завершенні війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНТ.

У схваленій болгарськими депутатами декларації зазначається, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні та Європі є повний і негайний добровільний вихід Росії за межі міжнародно визнаних кордонів усіх суверенних держав, що постраждали від неї.

Також документ закликає до продовження військово-технічної підтримки України.

Співголова "Демократичної Болгарії" Христо Іванов заявив журналістам, що декларація - це знак для України, що після повернення миру вона зможе розраховувати на підтримку Болгарії в питанні вступу до НАТО.

Чи буде виноситись резолюція про підтримку членства України в Альянсі на голосування парламенту, не уточнювалось.

Раніше парламенти низки країн-членів НАТО ухвалили декларації на підтримку надання Україні членства, зокрема із закликами оголосити політичне рішення на прийдешньому саміті у Вільнюсі.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Напередодні Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз - навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.