В Угорщині заявили, що й надалі блокуватимуть допомогу ЄС Україні

Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час брифінгу.

"Наша позиція зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не підтримуватиме якогось фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні", - сказав Сійярто.

Він зазначив, що йдеться не лише про 500 млн євро, які уряд країни вже заблокував, а й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому.

Глава МЗС Угорщини наголосив, що доводи Києва на користь того, щоб банк був у цьому списку, "сміховинні", і що сама фінансова організація стежить за тим, щоб її участь у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.

Угорщина заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні

Угорщина не підтримала виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", - заявив глава МЗС Угорщини.

Варто зауважити, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Що не так з OTP Bank

У травні Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до міжнародного списку спонсорів війни.

Таке рішення в НАЗК пояснили тим, що найбільший угорський банк продовжив свою діяльність у Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Таким чином, компанію внесли до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.