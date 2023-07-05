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В Угорщині заявили, що й надалі блокуватимуть допомогу ЄС Україні
22:55 04.07.2023 |
Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час брифінгу.
"Наша позиція зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не підтримуватиме якогось фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні", - сказав Сійярто.
Він зазначив, що йдеться не лише про 500 млн євро, які уряд країни вже заблокував, а й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому.
Глава МЗС Угорщини наголосив, що доводи Києва на користь того, щоб банк був у цьому списку, "сміховинні", і що сама фінансова організація стежить за тим, щоб її участь у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.
Угорщина заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні
Угорщина не підтримала виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні.
"Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, відповідно до якого найбільший угорський банк OTP перебуває у списку міжнародних спонсорів війни", - заявив глава МЗС Угорщини.
Варто зауважити, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.
Що не так з OTP Bank
У травні Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до міжнародного списку спонсорів війни.
Таке рішення в НАЗК пояснили тим, що найбільший угорський банк продовжив свою діяльність у Росії, незважаючи на повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".
Таким чином, компанію внесли до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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