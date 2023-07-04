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АНАЛІТИКА

Британія заборонила витрачати гроші від продажу «Челсі» за межами України

 

Британська влада заборонила витрачати 2,3 млрд фунтів ($2,9 млрд), які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу "Челсі", за межами України. Про це повідомив у статті в The Times Майк Пенроуз, голова фонду допомоги постраждалим від війни в Україні.

"Після продажу "Челсі" отримані гроші було передано нашому фонду, щоб допомогти "всім жертвам війни в Україні та її наслідків", умови згодом були прописані в документах про продаж, затверджених урядом. Через рік уряд повідомляє фонду, що за домовленістю з ЄС подаровані гроші передадуть лише за умови, якщо ми погодимося обмежити витрати в межах географічних кодонів України", - заявив Пенроуз.

Він вказує, що в такому випадку фонд не зможе розглядати запити на допомогу українським біженцям та родинам, які їх приймають.

Два тижні тому газета Daily Mail заявила, що Абрамович не підписує угоду про виділення Україні грошей від продажу "Челсі", бо хоче, щоб частина грошей пішла "росіянам, які постраждали від війни". Ні британський уряд, ні Європейська комісія на такий крок не погодяться, поки проти Росії діють санкції.

Пенроуз наполягає, що формулювання "всі жертви війни в Україні та її наслідків" запропонував саме він, а не Абрамович.

"Хід війни, а разом з ним - і гуманітарні потреби, може змінюватися. Як показали нещодавні заворушення в Росії, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, включно зі збільшенням потоку біженців через посилення бойових дій. У такому випадку допомога фонду, за умовами [британського] уряду та ЄС, повинна зупинятися, щойно біженці залишають Україну. Багато жертв, які отримують гуманітарну допомогу, переважно жінки та діти, йдуть саме цим шляхом", - заявив Пенроуз.

Він також сказав, що непрямими жертвами російсько-української війни є "величезна кількість людей" в інших країнах - від Молдови до Сомалі.

Окремо глава фонду зазначив, що організація і так не могла б виділяти гроші установам, пов'язаним з урядами Росії або Білорусі. Для регулювання цього питання вже є санкції проти РФ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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