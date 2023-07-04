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АНАЛІТИКА

Європа витратила 43 млрд євро на біженців з України

 

За оцінками Кільського інституту світової економіки, уряди європейських країн виділили на прихисток для українців, які з кінця лютого минулого року стали біженцями через розв'язану Росією війну, вже понад 43 мільярди євро. Про це у вівторок, 4 липня, повідомили

з посиланням на дані німецьких дослідників у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначають у відомстві, ці витрати на біженців в країнах Європи включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

Серед європейських країн, які приймають українців, за даними фахівців Кільського інституту світової економіки, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських біженців сягнули майже 11 мільярдів євро.

Значні кошти на прихисток для українців витратили також Чехія (2,94 мільярда євро), Іспанія (2,24 мільярда євро), Франція (2,04 мільярда євро), Румунія (1,26 мільярда євро), Швейцарія (1,16 мільярда євро) та Італія (1,15 мільярда євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн, кажуть у відомстві.

За даними Агентства ООН у справах біженців
, станом на кінець червня у Європі налічувалося близько 5,98 мільйона біженців з України. Ще майже 362 тисячі осіб знайшли прихисток в інших країнах світу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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