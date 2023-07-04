Фінансові новини
- |
- 04.07.23
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європа витратила 43 млрд євро на біженців з України
11:58 04.07.2023 |
За оцінками Кільського інституту світової економіки, уряди європейських країн виділили на прихисток для українців, які з кінця лютого минулого року стали біженцями через розв'язану Росією війну, вже понад 43 мільярди євро. Про це у вівторок, 4 липня, повідомили
з посиланням на дані німецьких дослідників у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначають у відомстві, ці витрати на біженців в країнах Європи включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.
Серед європейських країн, які приймають українців, за даними фахівців Кільського інституту світової економіки, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад 12 мільярдів євро. На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських біженців сягнули майже 11 мільярдів євро.
Значні кошти на прихисток для українців витратили також Чехія (2,94 мільярда євро), Іспанія (2,24 мільярда євро), Франція (2,04 мільярда євро), Румунія (1,26 мільярда євро), Швейцарія (1,16 мільярда євро) та Італія (1,15 мільярда євро).
Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн, кажуть у відомстві.
За даними Агентства ООН у справах біженців
, станом на кінець червня у Європі налічувалося близько 5,98 мільйона біженців з України. Ще майже 362 тисячі осіб знайшли прихисток в інших країнах світу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європа витратила 43 млрд євро на біженців з України
|Міністр оборони Болгарії розповів, як Софія може допомогти ЄС наростити допомогу Києву
|Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз
|Графік тренувань починає зсуватися: Кулеба про навчання українських пілотів на F-16
|Швейцарія скерує понад 5,6 млн євро на реконструкцію українських шкіл
|Німеччина та Данія найближчим тижнями доставлять в Україну десятки Leopard 1, - Пісторіус
|Пісторіус про вступ України до НАТО: умови будуть визначені лише після закінчення війни
Бізнес
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
|YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
|BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale