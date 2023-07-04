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Міністр оборони Болгарії розповів, як Софія може допомогти ЄС наростити допомогу Києву
11:38 04.07.2023 |
Болгарія може зробити свій внесок у збільшення європейської військової допомоги для України через нарощування виробництва.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Главкому" сказав новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.
Його запитали про формат участі Болгарії в ініціативі ЄС щодо боєприпасів для України, оскільки раніше від болгарських посадовців лунали заяви, що такої можливості немає.
Тагарев зазначив, що європейська ініціатива має кілька напрямків - власне передача боєприпасів, поповнення запасів країн, які віддають Україні свої снаряди зі складів, та розширення виробничих потужностей.
"І от до останнього ми можемо долучитись. Зрештою, Болгарія ще з радянських часів традиційно спеціалізується на виробництві легкого озброєння та боєприпасів. Відтак, і ми готові, і це було би цілком природно, якби у Болгарії було інвестовано у розширення існуючих і створення нових виробничих збройових потужностей. Не випадково єврокомісар Тьєррі Бретон, під час своєї поїздки оборонними підприємствами Східної Європи, приїхав спочатку саме у Болгарію", - зазначив Тодор Тагарев.
Нагадаємо, минулого тижня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.
Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.
Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.
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