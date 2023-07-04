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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз
09:28 04.07.2023 |
Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз - навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.
Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.
За словами українського президента, Байден є "особою, яка приймає рішення" про те, чи буде Україна в НАТО чи ні.
Він додав, що але запрошення зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів.
"Це так важливо відчувати, що в майбутньому ти дійсно будеш поруч із союзниками", - зазначив Зеленський.
Він сказав, що розуміє неможливість взяти Україну в НАТО, поки триває війна.
"Але цей сигнал дійсно дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", - наголосив Зеленський.
Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.
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