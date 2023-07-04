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Графік тренувань починає зсуватися: Кулеба про навчання українських пілотів на F-16
23:51 03.07.2023 |
Навчання українських пілотів на F-16 фактично не розпочалось у червні, тепер графік тренувань починає зсуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.
За його словами, він був впевнений, що в перші місяці наступного року Україна отримає літаки.
"Я виходив з того, що в червні мають розпочатись тренування, як нам це первинно обіцяли. В червні тренування не розпочались. Це означає, що графік тренування починає зсуватись", - сказав Кулеба.
Це треба було починати "ще вчора"
Кулеба повідомив, що Україна працює зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, аби максимально пришвидшити цей процес. Фактично тут йдеться про навчання пілотів, про навчання інженерів, про підготовку інфраструктури, про ухвалення правових рішень, які необхідні для передачі літаків.
"Серйозна дуже робота, починати її треба було "ще вчора", але "не так сталося, як гадалося", власне президент України Володимир Зеленський на це і відреагував", - додав Кулеба.
Міністр пояснив, що зараз всі активно працюють над тим, аби поставити цей процес "на рейки". За його словами, в цьому немає ніякої політики, бо сам по собі процес є дуже складним, потребує координації багатьох елементів і насамперед він потребує втручання України.
"Вселенський інформаційний потоп"
Міністр пояснив, що різні повідомлення про початок навчання українських військових на F-16 не відповідають дійсності.
"Ми з вами живемо те що я називаю "вселенський інформаційний потоп" і хто яку інформацію хоче бачити, той таку і знаходить. Навчання не починались. Була обіцянка почати навчання у червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що вони продовжують підготовку до початку навчання. Але у нас часу немає, ми максимально все пришвидшуємо", - додав Кулеба.
F-16 для України
Партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.
Нещодавно Зеленський сказав, що графіку тренувальних місій українських пілотів на американських винищувачах F-16 ще немає. Деякі партнери з цим затягують.
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