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Швейцарія скерує понад 5,6 млн євро на реконструкцію українських шкіл
22:54 03.07.2023 |
Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс у понеділок оголосив про скерування додаткових 5,5 мільйона швейцарських франків (5,63 мільйона євро) на реконструкцію та переобладнання українських шкіл.
Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, яке цитує "Європейська правда".
Фінансування надаватиметься в межах проєкту "Децентралізація для покращення демократичної освіти" (DECIDE) для відновлення близько 30 шкіл в областях, що безпосередньо постраждали від бойових дій - Чернігівській, Одеській та Полтавській.
"Проєкт передбачає встановлення захищених багатоцільових класів для забезпечення безперервного навчання навіть під час повітряної тривоги", - уточнив голова швейцарського МЗС.
Очікується, що фінансування дозволить створити умови для навчання майже 15 тисяч українських школярів.
Проєкт DECIDE реалізується у тісній співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та місцевими органами влади.
Підтримка реконструкції українських шкіл є частиною плану допомоги Україні в розмірі 140 мільйонів швейцарських франків, оголошеного Федеральною радою Швейцарії в лютому та схваленого парламентом.
Нагадаємо, минулого місяця нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні в розмірі понад 5 мільярдів євро, розрахованого на п'ять-десять років.
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