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Пісторіус про вступ України до НАТО: умови будуть визначені лише після закінчення війни
17:33 03.07.2023 |
НАТО не зможе відповісти на питання щодо вступу України до Альянсу, поки в країні триває війна.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
"Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна - НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок до адаптації до структур і процесів НАТО", - сказав Пісторіус.
Він зауважив, що під час нещодавніх зустрічей з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вони дійшли згоди щодо того, що "Альянс за жодних обставин не повинен стати стороною конфлікту". І саме тому питання набуття Україною членства буде обговорюватися лише після закінчення війни.
"Тому ми не зможемо відповісти на питання щодо вступу України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32, разом зі Швецією, разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до Альянсу", - наголосив глава міноборони Німеччини.
Вступ України до НАТО
Україна усвідомлює, що зможе приєднатися до НАТО тільки після завершення бойових дій. Проте держава хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу.
Керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що країна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою.
При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що очікування України від саміту Альянсу вже частково задоволені. Також він закликав до вирішальних рішень щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.
Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. Зазначимо, що в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.
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