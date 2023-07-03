Україна внесла британську Unilever до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія сплачує значні податки до російського держбюджету, тим самим підтримує економіку агресора і робить свій внесок у продовження війни Росії проти України, повідомляє пресслужба НАЗК.

У Росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022 році на частку російського бізнесу припало 1,4% обороту Unilever і 2% її чистого прибутку, який у 2022 році зріс на 24,9%, порівнюючи з 2021-м, і склав 8,03 млрд євро. Виторг компанії зріс до 60,1 млрд євро (+14,5%). Продажі Unilever виросли у всіх категоріях, найбільше продажі косметики (+20,8%).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Unilever пообіцяла призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати. Проте за рік війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (56 млн євро) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (108 млн євро) минулого року.

Також завдяки отриманому значному прибутку (+91%) ТОВ "Юнілевер Русь" вдалося збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році, або на +37%.

"Юнілевер Русь" заплатила близько $50 млн податків до бюджету РФ за 2022 рік.

Unilever заявила, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в Росії, проте підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету Росії допомагають фінансувати війну проти України та можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має покинути Росію зараз, або історія запам'ятає її співучасть у цій війні", - прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Unilever є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, включно з Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Creme Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, "Чиста лінія" тощо. Продукція компанії випускається на 280 підприємствах.