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АНАЛІТИКА

Зеленський наклав санкції на росіян та грузинську авіакомпанію через польоти до РФ

 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 190 фізичних осіб та 291 юридичної особи, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до РФ.

Про це йдеться в указі президента № 364 від 1 липня 2023 року.

Запроваджені санкції спрямовані переважно проти росіян, їх заводів та компаній, зокрема щодо гендиректора "Проксі Технолоджі" Олексія Суслопарова, компанія виробляє системи виявлення та придушення дронів. Керівників казанського заводу "Електроприлад" Павла Інцина та Павла Шацьких та керівника Смоленського заводу радіодеталей концерну "Автоматика" держкорпорації "Ростех" Георгія Лужецького.

Під нові санкції також потрапив Гаїашвілі Тамаз, який є засновником авіакомпанії Georgian Airways, що недавно відновила рейси до РФ.

Крім того, санкції введені проти білоруських Рогачовський завод "Діапроєктор", "Науково-виробничий центр багатофункціональних безпілотних комплексів" та "Завод "Оптік".

Нагадаємо:

Грузинська компанія Georgian Airways та її засновник і керівник з'явилися на сайті Національного агентства із питань запобігання корупції у переліку осіб та компаній, яким загрожують санкції у зв'язку з війною РФ проти України.

За матеріалами: Економічна правда
 

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