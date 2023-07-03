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АНАЛІТИКА

Забезпечення України боєприпасами у національних інтересах США, - Майк Пенс

 

Колишній віце-президент США та конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс підтримує постачання Україні різних видів озброєнь, зокрема, боєприпасів. Політик переконаний, що така допомога у національних інтересах Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Пенса телеканалу CBS.

За словами представника Республіканської партії, США повинні й надалі надавати військову підтримку Україні, яка відбиває повномасштабну агресію РФ.

"Ми повинні забезпечити їх (українців) боєприпасами, щоб відбити російське вторгнення", - наголосив 63-річний колишній конгресмен та губернатор штату Індіана у спілкуванні з представниками ЗМІ.

Також віце-президент Штатів вважає, що в інтересах свободи та національних інтересах США надати Силам оборони України все необхідне. Так він відповів на запитання журналістів, чи потрібно передати українській стороні ракети далекого радіусу, такі як ATACMS, на необхідності яких давно наголошує Київ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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