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Санчес приїде в Київ у день початку головування Іспанії в ЄС
23:23 30.06.2023 |
Глава іспанського уряду Педро Санчес прибуде до Києва у суботу, 1 липня, - в день початку головування Іспанії у Раді ЄС.
У такий спосіб Санчес прагне наголосити Україні на незмінній підтримці Європейського Союзу, яка зазнає нападу з боку Росії.
"Війна в Україні буде одним з головних пріоритетів нашого головування", - заявив Санчес після участі у саміті ЄС у Брюсселі, що завершився 30 червня.
За його словами, потрібно забезпечити єдність усіх країн-членів ЄС. Саме тому Санчес вирішив розпочати піврічне головування у ЄС, перейняте від Швеції, з зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
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