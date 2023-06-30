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У Білому домі визнали, що контрнаступ ЗСУ триває повільніше, ніж очікували, але США й надалі підтримуватимуть Україну
22:59 30.06.2023 |
У п'ятницю, 30 червня, адміністрація Байдена визнала, що ранні етапи контрнаступу України тривають повільніше, ніж вони очікували. Однак США будуть далі допомагати Україні
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джона Кірбі, пише CNN.
Зазначається, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні у формі навчання, обладнання та консультацій для успішного контрнаступу ЗСУ.
"Ми перебуваємо в постійному контакті, як я вже сказав, з нашими українськими колегами", - сказав Кірбі.
Він зазначив, що українська сторона тримає США у постійному курсі, а Штати й далі робитимуть все, що б допомогти ЗСУ в контрнаступі.
"Я маю на увазі, що ми продовжуємо надавати їм підтримку, поки вони пробиваються через ці наступальні операції, але куди вони йдуть і як швидко вони йдуть, це насправді вирішувати їм", - зазначив він.
Щодо контрнаступу Кірбі визнав, що українські сили "досягнули певного прогресу - і вони самі говорили про те, що це не так багато, як їм хотілося б, але знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, і буде продовжувати це робити".
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