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АНАЛІТИКА

Данія виділить близько 170 млн євро на військову підтримку України

 

Уряд Данії планує виділити 1,3 млрд данських крон (близько 170 млн євро) на військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Міністерство оборони країни.

Пакет допомоги серед іншого включає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси, машини для розмінування та кошти на придбання артилерійських снарядів.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми зробили на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати боротьбу України проти російських військ", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

За його словами, цей пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це необхідно.

"На жаль, здається, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники посилаємо потужний сигнал про те, що ми підтримуємо українців у довгостроковій перспективі", - резюмував Троелс Лунд Поульсен.

Раніше Німеччина відзвітувала про чергову партію військової допомоги, переданої Україні, серед якої згадується радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Нагадаємо, що Рада ЄС ухвалила рішення про збільшення на 3,5 млрд євро верхньої межі фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують країнам компенсацію за передану Україні зброю.
Ключові теги: Данія
 

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